Ennesimo ritorno di Don Davide Carrara e preghiere per Ada: non cascateci di nuovo

Ormai abbiamo dato per assodato che determinate bufale siano destinate ad accompagnarci per anni, forse per decenni, stando a quanto appreso oggi a proposito di Don Davide Carrara e delle presunte preghiere destinate per Ada. Basta fare una ricerca su Facebook con il nome del parroco, che a quanto pare esiste realmente, per comprendere due cose. La prima è che il messaggio sia nuovamente virale anche a gennaio 2024, comprendendo in questo modo che il nostro report odierno non sia casuale. La seconda è decisamente più beffarda.

Anche nel 2024 tornano Don Davide Carrara e preghiere per Ada: non credeteci anche stavolta

Già, perché andando al di là dei nostri articoli del passato, non ci vuole molto per constatare che la catena circoli da oltre cinque anni. Di tanto in tanto torna attuale, grazie alla ricondivisione compulsiva di chi non si preoccupa mai di verificare l’autenticità di una notizia. Ora, premesso che il diretto interessato abbia da sempre smentito di aver messo in circolazione l’annuncio in questione, come abbiamo ribadito anche la scorsa estate, sarebbe opportuno focalizzarsi sulle tempistiche.

Appare davvero fuori dal mondo che Don Davide Carrara ogni anno si ritrovi nella condizione di dover chiedere preghiere per la giovane Ada. O il nome di quest’ultima porta sfortuna, visto che periodicamente non si hanno notizie di una ragazza così chiamata, o siamo palesemente al cospetto di una catena virale che torna attuale di anno in anno a causa di una certa superficialità del pubblico. Certo, le intenzioni sono buone da parte di tutti, visto che tutto nasce dall’empatia verso un apparente caso drammatico, ma occorre da parte di tutti un minimo di attenzione.

Per fortuna, il messaggio associato a Don Davide Carrara che chiederebbe preghiere per Ada non nasconde virus o altre minacce digitali per il pubblico, ma questa è solo una parziale consolazione per chi, come noi, si ritrova costretto a smentire almeno una volta ogni dodici mesi la catena WhatsApp e Facebook.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.