I notutto amano cimentarsi in materie nelle quali dimostrano di non avere alcuna cognizione: dopo aver massacrato la virologia, essersi cimentati nell’ingegneria, dedicati allo studio del clima negando il cambiamento climatico e aver variamente molestato la grammatica, eccoli dedicarsi ai “soldi della pensione”, ovvero il sistema pensionistico italiano.

Traendo deduzini ibride tra la bocciatura a vita in economia e statistica e la mano sulla fronte in segno di resa e derisione. Il tutto col feticismo del “foglio stampato e scritto cui fare la foto, perché se il foglio è stampato e scritto professionale le parole sono vere”, teoria che abbiamo visto in molte segnalazioni e che accomuna il complottista medio al selvaggio vintage convinto che il suo totem sia più vero degli altri perché ben scolpito.

La premessa da pensarci è un tripudio di ignoranza ed effetto Dunning-Kruger: i contributi sarebbero tipo un “fondo” che tu dai e ti rientrano uguali uguali.

Ovviamente non funziona così.

Notutto calcolano “i soldi della pensione”, seguono errori e fogli stampati

Il catastrofico scartafaccio si basa sulla teoria che ognuno si paghi la sua pensione, in anticipo, o che esista un numero di anziani uguale al numero di giovani, come in quelle opere di fantascienza distopica in cui gli anziani suddetti vengono tutti abbattuti ad una certa età per mantenere il pareggio generazionale.

Ovviamente non è così.

Inoltre i contributi si dividono in contributi assistenziali e pensionistici: dal sistema contributivo non escono solo le prestazioni pensionistiche, ma anche la copertura per invalidità e malattie, tra l’altro.

Siamo quindi nell’egoistico mondo del complottismo, quello popolato da persone che inventano tutti i giorni i modi più balordi per non pagare tasse (o cercare di farlo) ma, ovviamente esigono la pensione del nonno, i “bonus della legge 104” da dedicare non all’assistenza dell’anziano ma ai “giorni per fare ponte” e alla macchina nuova, scuole e asili per i figli ed ogni sorta di servizio esistente.

Conclusione

Il presunto conto dei “soldi della pensione” si basa su ipotesi del tutto sviate su come funzioni il sistema pensionistico.

