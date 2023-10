Ignorate il video del ponte Autostrade di Varazze con calcinacci che cadono presso Arenzano

Occorro non condividere il video del ponte Autostrade di Varazze, che sembrerebbe mostrare la pericolosa caduta di calcinacci nei pressi di Arenzano. Si tratta di un filmato diventato virale nel giro di pochissime ore sui social, in linea con quanto vi abbiamo riportato in passato con altri approfondimenti simili. Al netto del fatto che le intenzioni di chi lancia allarmi simili siano positive, nel tentativo di far arrivare la voce a chi percorre quelle strade per evitare ulteriori stragi nel nostro Paese, è fondamentale essere precisi.

Non condividete il video del ponte Autostrade di Varazze con calcinacci che cadono non distante da Arenzano

Il presupposto dal quale partire oggi 9 ottobre consiste nel fatto che, a prescindere dalla natura delle nostre intenzioni, occorra non condividere il video del ponte Autostrade di Varazze con calcinacci che cadono presso Arenzano. Una spiegazione cruciale in merito arriva direttamente dalla RAI, che a sua volta cita l’importante chiarimento di Autofiori. Si tratta della società di Autostrade che gestisce tratto di strada incriminato e che nel primo pomeriggio, dopo aver preso atto della diffusione delle immagini, ha voluto gettare acqua sul fuoco.

Fonti interne, infatti, hanno spiegato che non si tratta della perdita di materiale dovuta a problemi strutturali, scongiurando che ci fosse il pericolo di un altro caso Ponte Morandi. Al contrario, le persone che hanno ripreso la sequenza hanno semplicemente assistito alla demolizione controllata di una soletta in calcestruzzo in un cantiere. Insomma, tanto rumore per nulla.

Giusto, come sempre, segnalare alle autorità competenti quando si hanno sospetti, in linea con quanto avvenuto oggi con il ponte Autostrade di Varazze non lontano da Arenzano. Meno corretto, invece, diffondere video del genere sui social, creando allarmismo senza disporre delle informazioni necessarie per affrontare in modo adeguato l’argomento.

Dunque, fate attenzione ai contenuti non approfonditi che trovate sui social, al di là dei vostri intenti apprezzabili, visto che il confine con “procurato allarme” è labile, stando a quanto osservato oggi con il ponte Autostrade di Varazze

