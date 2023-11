Il ragno è un animale dai mille segreti, e anche la sua ragnatela ne ha tanti: non tutti i fili della ragnatela sono appiccicosi, e questo spiega in parte perché i ragni possano camminare su qualcosa che avviluppa e cattura le loro prede. In parte, ma non del tutto.

Non vi stiamo suggerendo di farvi mordere da un ragno radioattivo per unirvi a Spider-Man nella scoperta dei suoi stupefacenti poteri, ma prestare attenzione ad un oggetto semplice e meraviglioso come la tela.

Non tutti i fili della ragnatela sono appiccicosi (e altri segreti aracnidi)

Il primo segreto è che non tutti i fili della tela sono appiccicosi: il ragno secerne sostanze adesive solo su alcuni, avendo quindi uno spazio dove muoversi tranquillamente nella sua predazione.

Si muove inoltre in modo lento e deliberato, col criterio per cui una mosca rimane impigliata nella carta moschicida ma un essere umano può lentamente strapparsi di dosso un pezzo di scotch dal braccio.

Inoltre nel camminare poggia attentamente sui telotarsi, le parti “finali” delle zampette, munite di peluria che riduce il contatto con l’adesivo e unte di una sostanza che resiste all’adesivo. Ogni ragno ha la sua e provando empiricamente a “costringere” il ragno a pulirsi le zampine ne riduce l’efficacia.

Infine il ragno può “spingere” quella peluria come una molla usando un artiglio usandoli quindi per evitare l’adesione.

