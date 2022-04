Non trova pace Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock: si dimette dall’Academy e non solo

Will Smith si dimette dall’Academy, confermando ufficialmente una voce che aveva preso piede in settimana dopo il brutto episodio che lo ha visto protagonista domenica scorsa. Dunque, si continua a parlare di Will Smith e dello schiaffo dato a Chris Rock in occasione della notte degli Oscar, al punto che l’attore ora sembra rischiare ulteriori sanzioni per il suo gesto. Proviamo a contestualizzare meglio il tutto, tra notizie vere e alcuni chiarimenti su quello che potrebbe avvenire a breve termine.

Will Smith si dimette dall’Academy: dallo schiaffo a Chris Rock a possibili nuove conseguenze per lui

Dunque, Will Smith si dimette dall’Academy, ribadendo le scuse che aveva già reso pubbliche pochi giorni fa attraverso un post pubblicato da lui stesso su Instagram. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, ma evidentemente oggi 2 aprile occorre tornare sullo schiaffo a Chris Rock, in seguito alla battuta di quest’ultimo sulla malattia della moglie dell’attore. Tutto nasce da una dichiarazione di quest’ultimo alla rivista Variety, mostrando un sincero pentimento per quanto avvenuto in occasione della consegna dell’Oscar.

Will Smith si dice pentito ed ha mandato un messaggio sia a chi lo segue, sia alla famiglia di Chris Rock, ritenendo il gesto dello schiaffo imperdonabile e senza scusanti. Se da un lato Will Smith si dimette dall’Academy, anticipando eventuali provvedimenti nei suoi confronti, allo stesso tempo stanno prendendo piede proprio in queste ore ulteriori indiscrezioni sul suo conto. Già, perché le conseguenze dello schiaffo potrebbero andare addirittura oltre ciò che vi stiamo riportando oggi.

Oltre a scusarsi con Chris Rock per lo schiaffo, dunque, Will Smith si dimette dall’Academy, aggiungendo quanto segue che accetterà tutte le conseguenze che il Consiglio di amministrazione riterrà appropriate. Si parla anche di ritiro dell’Oscar per lui, ma al momento questi rumors non hanno seguito e fonti autorevoli alle loro spalle. Staremo a vedere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.