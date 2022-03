Senza condizioni le scuse di Will Smith a Chris Rock per lo schiaffo: cosa ha detto l’attore

Cosa ha detto Will Smith per chiedere perdono dopo lo schiaffo a Chris Rock? Con un lungo post su Instagram sono arrivate le scuse da parte di Will Smith che, durante la premiazione degli Oscar 2022, aveva dato uno schiaffo in diretta al comico Chris Rock per aver fatto una battuta sulla calvizie della moglie. Come ormai tutti sapranno Jada Pinkett Smith è affetta da alopecia, malattia che provoca la caduta di capelli e che l’ha costretta a rasarsi a zero.

Cosa ha detto Will Smith con le scuse a Chris Rock per lo schiaffo

Altro capitolo, dunque, dopo le notizie riportate ieri. Per Jada non è stato semplice affrontare tale patologia, Will Smith ha visto tutta la sofferenza di sua moglie in questo complicato processo ed ha deciso di reagire in quel modo alla battuta di Chris Rock. Un gesto condannato da molti, perché la violenza non è di certo la soluzione e l’attore hollywoodiano, a mente fredda, lo ha capito, scrivendo questo lunghissimo post su Instagram per scusarsi con tutti.

Will Smith ha parlato di come la violenza sia assolutamente velenosa e distruttiva, in tutte le sue forme ed ha ammesso di aver avuto un comportamento inaccettabile ed imperdonabile durante la serata degli Oscar. L’attore è consapevole di come le battute facciano parte del gioco, soprattutto nel suo lavoro, ma l’aver toccato una condizione medica dolorosa che ha colpito la moglie lo ha fatto reagire emotivamente, senza ragionare.

Un gesto che chiaramente Will Smith condanna fortemente, ha chiesto pubblicamente scusa a Chris Rock, ma anche a tutti coloro che hanno assistito a questa scena. Quanto fatto, a detta dell’attore, non è in linea con ciò che desidera essere, un uomo che deve mostrare amore e gentilezza. Will Smith si è detto fortemente in imbarazzo per quanto mostrato, per lui nel mondo non deve assolutamente esistere alcun tipo di violenza ed è fortemente dispiaciuto di aver macchiato una serata importante per tutti.

Parole importanti che evidenziano come non sia stato assolutamente uno sketch dettato dalla serata. Tutto vero, Will Smith ha sferrato un ceffone a Chris Rock. Alla fine si è scusato anche con la sua famiglia e sta lavorando per migliorare la sua persona. Di certo quel gesto lo perseguiterà per un po’ di tempo. Almeno ora sappiamo cosa ha detto l’attore.

