Non si vedono i canali RAI e problemi Poste per errore da wrp esterno con formato non integrato

Giornata complicata per tanti italiani, essendo segnalati problemi di varia natura se pensiamo che non si vedono i canali RAI, senza dimenticare i problemi Poste per errore da wrp esterno con formato non integrato. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni questa mattina sulle due questioni, al punto che vogliamo provare a portare alla vostra attenzione qualche procedura che potreste eseguire, in attesa che ci sia un eventuale intervento tecnico per risolvere la questione.

Perché non si vedono i canali RAI e come affrontare problemi Poste per errore da wrp esterno con formato non integrato

In primo luogo, per quale ragione non si vedono i canali RAI e come possiamo gestire i problemi Poste per errore da wrp esterno con formato non integrato? A proposito della tv di Stato, abbiamo un’altra gatta da pelare in casa RAI, dopo il caso Giorgino trattato nella giornata di ieri. Sul tema, abbiamo provato ad ascoltare alcuni antennisti che hanno annunciato un intervento notturno, per il quale si richiede una nuova sintonizzazione dei canali. In alternative, dovreste comunque visualizzare questi canali dal 501 in poi.

Passando all’altro punto del giorno, in merito ai problemi Poste per errore da wrp esterno con formato non integrato, è possibile monitorare l’andamento delle segnalazioni su siti specializzati. Agli utenti che riscontrano anomalie del genere, in ogni caso, viene consigliato di effettuare il logout dai vari dispositivi (smartphone e PC) sui quali si effettua solitamente il login alla propria area utente. Compreso quello per PostePay e BancoPosta. Ripulite ovunque la cache. Ad esempio, sul vostro PC recatevi in “impostazioni“, quindi su “cache“, ed infine selezionate “pulizia privacy” e “cancella cache”.

Insomma, non si vedono i canali RAI e ci sono problemi Poste per errore da wrp esterno con formato non integrato abbastanza diffusi, ma in attesa di riscontri concreti possiamo provare a fare qualcosa per metterci una pezza.

