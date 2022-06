Chiariamoci sul saluto di Francesco Giorgino che lascia la RAI in quanto rimosso dal TG1 serale

Pare sia destinato a lasciare la RAI il noto giornalista Francesco Giorgino, il quale sarebbe stato rimosso dal TG1 serale per aver rifiutato con tanto di certificato alcuni turni alternativi proposti dalla tv di Stato. Una vicenda delicata e che, ve lo diciamo da subito, al momento verte solo attorno a voci non verificate. Proviamo a capire come stiano le cose, in modo da non lasciare nulla al caso. Anche perché, in queste settimane, ci sono già state indiscrezioni bizzarre sul principale telegiornale nazionale qui in Italia.

Cosa sappiamo sul saluto di Francesco Giorgino che lascia la RAI, essendo stato rimosso dal TG1 serale

Quali sono le informazioni emerse finora, in merito al saluto di Francesco Giorgino che lascia la RAI, essendo stato rimosso dal TG1 serale? Tutto ruota attorno ai rumors resi pubblici da Le Presse e ripresi in queste ore anche da Repubblica, come si nota tramite il video a fine articolo. Per farvela breve, i rumors ci dicono che il conduttore avrebbe declinato la richiesta di coprire anche l’edizione delle 6.30 del mattino, provando a dimostrare i problemi ai quali sarebbe andato incontro con una situazione di questo tipo.

Senza voler mettere in alcun modo in discussione l’autorevolezza delle fonti che hanno trattato l’argomento, al momento occorre ribadire che non ci siano conferme sul fatto che Francesco Giorgino sia stato rimosso dalla conduzione del TG1 serale. A maggior ragione, ci sono dubbi extra nel credere che possa addirittura lasciare la RAI dopo il presunto cambio di direzione che sarebbe stato nei suoi confronti.

Dunque, occorre tanta prudenza in un momento del genere. Vi lasciamo a questo punto al video che ci mostra il saluto di Francesco Giorgino, fermo restando che al momento non si abbiano certezze sul fatto che possa lasciare la RAI in quanto rimosso dal TG1 serale.

