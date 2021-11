Non reggono le accuse ad Al Bano: lascia ‘Ballando con le stelle’ per un concerto il 5 novembre

Piovono accuse su Al Bano che, ieri sera, ha annunciato a sorpresa di voler lasciare “Ballando con le stelle“. Una vicenda che lo ha fatto finire sotto la luce dei riflettori, esattamente come avvenuto qualche settimana fa, quando decise di lasciare il palco a Verona insieme a Vittorio Sgarbi durante una serata dedicata a Franco Battiato. Quando stavano già partendo i titoli di coda, più in particolare, il noto cantante pugliese ha annunciato che per il momento non farà più parte del programma.

Il giallo di Al Bano che avrebbe lasciato ‘Ballando con le stelle’ per un concerto il 5 novembre

La sua uscita è dettata fondamentalmente dal problema che sta affrontando da un po’ di tempo a questa parte la sua ballerina, Oxana Lebewed, che ora ha la necessità di curarsi per l’infortunio al piede. Un intoppo che non le ha permesso di rendere al massimo durante le ultime puntate di “Ballando con le stelle” e che, senza uno stop, avrebbe rischiato di mettere seriamente in discussione la sua carriera. Aspetto che non poteva non essere preso in considerazione dallo stesso Al Bano.

Ufficialmente, sono queste le motivazioni che hanno indotto l’artista a fare un passo indietro, sconvolgendo a conti fatti il programma. Annullato lo spareggio previsto dal palinsesto, essendoci stata a conti fatti un’eliminazione inaspettata e non determinata dal voto del pubblico o della giuria. Tuttavia, diverse fonti questa mattina affermano che lo stop di Al Bano Carrisi a “Ballando con le stelle” potrebbe essere temporaneo. Il problema occorso alla sua ballerina pare sia risolvibile nel giro di cinque settimane.

In tanti, stamane, accusano Al Bano di aver architettato tutto, in modo da lasciare “Ballando con le stelle” in vista di un concerto che si terrà il prossimo 5 novembre in Polonia. Tuttavia, in passato altri partecipanti al programma hanno rispetto senza problemi impegni lavorativi extra presi prima di accettare l’invito alla trasmissione di Carlucci.

