Sgarbi e Al Bano abbandonano il palco al concerto per Battiato dopo i fischi: la ricostruzione

Arriva a distanza di due giorni la ricostruzione su quanto avvenuto due giorni fa a Verona, in occasione del concerto per Battiato con Al Bano e Sgarbi protagonisti non voluti. Il cantante pugliese, è stato criticato molto per il suo cambio di approccio nei confronti del vaccino contro il Covid nel corso degli ultimi mesi, ma in questo caso il siero non c’entra nulla. Per contestualizzare al meglio il tutto, è importante ricostruire l’accaduto, in modo da mettere a fuoco l’intera vicenda.

Come si è arrivati a Sgarbi e Al Bano fischiati, al punto da abbandonare il palco al concerto per Battiato

Dunque, Sgarbi e Al Bano abbandonano il palco al concerto per Battiato. Il motivo è associabile ai fischi provenienti dal pubblico. Diversi spettatori, infatti, hanno ritenuto che la loro presenza non fosse adeguata alla commemorazione di un gigante della musica come il siciliano, passato di recente a miglior vita. Qualcuno ha addirittura gridato “fascisti“, probabilmente riferito più al critico d’arte. Se non altro perché Al Bano si è sempre definito apolitico. Proprio quest’ultimo, intercettato dal Corriere della Sera, ha ricostruito la serata:

“Io e Sgarbi eravamo ad Abano, c’era una manifestazione del personaggio dell’anno e mi hanno premiato. Terminata la serata Sgarbi mi dice: “Andiamo all’Arena di Verona che c’è anche mia sorella”. Arriviamo, e il direttore artistico Gianmarco Mazzi ci porta dietro le quinte. Io non sapevo nulla”.

Al Bano ha anche definito quei minuti sul palco come “i più inutili” della sua carriera artistica. Chiaro il risentimento da parte sua, come riscontrato con Sgarbi, il quale ha commentato i fischi al concerto per Battiato ipotizzando che quelle persone fossero in verità amici di Michela Murgia.

Insomma, non si spengono le polemiche dopo il concerto per Battiato, con Al Bano e Sgarbi costretti ad abbondare il palco per i fischi ricevuti. Affinché si possa comprendere meglio l’accaduto, vi lasciamo al video che ci mostra come siano andate le cose l’altra sera a Verona.

