Non ne azzeccano una su Vanessa Incontrada: tra figli, peso e chi la trova dimagrita

Continuano le polemiche social su Vanessa Incontrada, questa volta riguardanti tanti argomenti intrecciati, come i fantomatici figli, fino ad arrivare naturalmente al suo peso e a chi la trova dimagrita in modo eccessivo, dopo lo discussioni degli ultimi due anni. Vediamo come stanno andando le cose su Instagram nell’ultima settimana, visto che una parte di italiani sente sempre l’esigenza di sfogarsi nei suoi confronti, anche quando sembra non ci siano i presupposti per farlo.

Tanti errori su Vanessa Incontrada: malintesi vari su figli, peso e chi la trova dimagrita in modo eccessivo

Un autentico tormentone, che tra le altre cose conosce un secondo capitolo durante l’estate 2023, alla luce dei primi riscontri che abbiamo portato alla vostra attenzione a giugno con un altro articolo. Per quale ragione parliamo di svariati errori a proposito di Vanessa Incontrada? Tutto verte attorno alla questione dei figli, senza ovviamente dimenticare il peso e chi la trova dimagrita.

Lo scatto con un bambino ha dato il via a commenti insensati, ignorando però che quello ritratto non fosse in realtà suo figlio. Come se non bastasse, di recente ha pubblicato una foto di spalle, mentre era in vacanza a Parigi, trovando in questo frangente il disappunto di chi la vede troppo dimagrita:

“Quello cosa sarebbe, lo scheletro della Incontrada?”;

“Come hai fatto a dimagrire così tanto? Che dieta è? Io nn riesco a dimagrire neppure un etto”;

“Eccola qui, di nuovo scheletrica e pronta a piegarsi ai dogmi non solo della televisione, ma della società moderna”.

Insomma, gli errori commessi su Vanessa Incontrada, in merito a presunti figli, peso e chi la trova dimagrita, evidenziano ancora una volta che ad alcuni italiani non stia bene nulla di quello che faccia o dica. A prescindere dal modo in cui stiano evolvendo le cose per la sua vita privata.

