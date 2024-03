Non funziona Messenger di Facebook e down Instagram tra notifiche e caricamento storie

A quanto pare oggi non funziona Messenger di Facebook, senza però tralasciare il potenziale down Instagram che confluisce in parte nella propria posta, in parte nell’area notifiche, fino ad arrivare al caricamento delle storie. Insomma, c’è tanto materiale che dobbiamo prendere in considerazione il 20 marzo, sperando che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. Va detto che le prime segnalazioni pare siano arrivate addirittura quattro ore prima della stesura del nostro pezzo.

Segnalano che non funziona Messenger di Facebook e down Instagram: focus su notifiche e caricamento storie

Altro disservizio per le due piattaforme, dunque, rispetto a quello che abbiamo preso in esame nelle scorse settimane con un altro articolo. Dunque, nel momento in cui lanciamo il nostro approfondimento, è possibile constatare che non funziona Messenger di Facebook, così come pare essere in corso una sorta di down Instagram che si focalizza prevalentemente su notifiche che non arrivano e sul mancato caricamento delle storie. Situazione in continua evoluzione, con l’auspicio che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Si attendono comunicazioni ufficiali in merito, ma nel frattempo tutti devono considerare che nella giornata di mercoledì potrebbero esserci delle anomalie fastidiose, visto che non funziona Messenger di Facebook ad un elevato numero di persone a partire dal primo pomeriggio. Leggermente più isolato e circoscritto il discorso che tende a coinvolgere il potenziale down Instagram tra notifiche e caricamento storie

Questo, però, non vuol dire che un disservizio possa essere maggiormente sottovalutato rispetto ad altri. Tutto può essere monitorato tramite Down Detector che, soprattutto nel primo caso, ci fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla portata effettiva del disservizio. In ogni caso, per ora non funziona Messenger di Facebook, mentre sul down Instagram allo stato attuale occorre concentrarsi soprattutto sulle notifiche che non arrivano e sulle difficoltà incontrate con il caricamento delle storie.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.