In corso down Facebook e Instagram oggi: problemi con sessione scaduta e rischi connessi

Pare essere in corso un down Facebook e Instagram oggi, in merito a problemi che appaiono in concomitanza con la sessione scaduta per gli utenti. Situazione di difficile lettura, dunque, a differenza di quanto constatato nel corso dell’ultimo fine settimana a proposito di un disservizio su NoiPA che abbiamo provato ad esaminare con un articolo specifico. Per farvela breve, poco dopo le 16 di oggi 5 marzo gli utenti sono stati letteralmente buttati fuori dai due social, pur provando ad inserire correttamente le proprie credenziali poco dopo.

Segnalato doppio down Facebook e Instagram oggi: riscontrati problemi con sessione scaduta e possibili conseguenze

Dunque, nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, pare essere in corso un duplice down Facebook e Instagram oggi, al punto che sono segnalati problemi con sessione scaduta. Al di là del disagio registrato da diversi utenti qui in Italia nel corso degli ultimi minuti, occorre valutare bene anche i rischi connessi a questo disservizio. Il tutto, ovviamente, in attesa di eventuali spiegazioni ufficiali da parte dello staff.

Nello specifico, consigliamo ai nostri lettori di non inserire le credenziali per provare ad effettuare il login ai due social, fino a quando non inizieranno a scendere le segnalazioni all’interno delle pagine web che monitorano in tempo reale il malfunzionamento. Qualora dovesse trattarsi di un attacco hacker (al momento non si hanno riscontri in merito), l’inserimento di nome utente e password potrebbe esporvi all’attacco in questione. Nessun allarmismo, ma al contempo è giusto essere pronti a tutto.

Al momento sappiamo soltanto che sono largamente diffusi i problemi che non consentono il login alle due piattaforme. Massima attenzione al duplice down Facebook e Instagram oggi, con problemi che si traducono nel messaggio relativo alla sessione scaduta. L’inserimento dei dati corretti, almeno in questi minuti, non consente di portare a termine correttamente il login ai due siti.

