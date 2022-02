Non funziona il sito Ryanair: problemi con app e Vodafone in fase di check-in

Vi possiamo confermare che non funziona il sito Ryanair, in riferimento a problemi che abbiamo riscontrato con app e linea Vodafone in mattinata soprattutto in fase di check-in. In vista di un volo da prendere con la compagnia aerea, infatti, chi vi scrive ha incontrato non poche difficoltà, al punto da cercare di ottenere assistenza nel più breve tempo possibile. Allo stato attuale, non abbiamo ancora riscontri diretti dalla compagnia aerea, che ieri era finita sotto la luce dei riflettori per un tweet di risposta a Novak Djokovic.

Stamane non funziona il sito Ryanair: problemi registrati con app e Vodafone durante il check-in

Lo avrete probabilmente osservato anche attraverso il nostro articolo. Oggi, però, la questione è diversa è al momento non c’è soluzione. Da un lato vi diciamo che non funziona il sito Ryanair, dall’altro vi riportiamo alcune testimonianze disponibili sui social secondo cui i problemi pare si verifichino anche con l’app, soprattutto per gli utenti che sono connessi al web tramite rete Vodafone. Dal nostro punto di vista, confermiamo che il messaggio di errore venga a galla nello specifico quando si arriva al check-in:

“Il vostro sito alla sezione check-in non funziona È da ieri pomeriggio che provo ad effettuare il check-in e non carica nemmeno la pagina, l’app ancora peggio. Come bisogna regolarsi?”;

“Che gestore telefonico avete? Io ho lo stesso problema e sono con Vodafone. Il call center Ryanair mi ha detto che non hanno problemi. Wind ad esempio entra tranquillamente nel sito e nell’app”;

“In qualche modo la dovranno risolvere la questione. Io ho chiamato sia Ryanair che Vodafone ed entrambi avevano avuto già tante segnalazioni. Comunque con gli altri gestori riescono ad entrare“.

Dunque, non funziona il sito Ryanair, riscontrando problemi con app e soprattutto il gestore Vodafone in fase di check-in. Pare confermato che il disservizio sia legato soprattutto al suddetto operatore.

