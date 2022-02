La BBC chiede a Djokovic se abbia fatto il vaccino: presa in giro di Ryanair autentica

Nel corso dell’intervista rilasciata alla BBC è stato chiesto a Djokovic se abbia fatto il vaccino e la risposta del tennista ha lasciato pochi dubbi in merito, al punto da innescare l’iniziativa social satirica di Ryanair. Proviamo a ricostruire i fatti di oggi, perché tutto parte dalle parole del tennista, interrogato sulla questione ad un mese di distanza dalle vibranti polemiche relative al caso Australian Open. Come riportato nel nostro pezzo di stamane, il campione serbo non si è limitato a confermare di non essersi vaccinato.

Chiesto Djokovic se abbia fatto il vaccino: arriva lo sfottò di Ryanair

In sostanza, Djokovic ha rifiutato il vaccino, rifiutando però l’etichetta di “NoVax”. Dal suo punto di vista, è probabile che la vaccinazione sia la miglior arma per metterci alle spalle una volta per tutte il Covid, ma allo stesso tempo sostiene al cospetto della BBC di essere disposto a rinunciare ai trofei e tornei fino a quando resterà in piedi l’obbligo in questione. Insomma, nessun passo indietro da parte sua, nonostante le tante critiche ricevute in seguito all’Australian Open.

Immediata la reazione del web, ironizzando sulle parole di Djokovic sul tormentone di “non sono razzista, ma…”. Ovviamente parliamo di argomenti completamente diversi tra loro, ma al coro si è unito anche un brand molto famoso come Ryanair. Il tweet che ci è stato segnalato da diversi utenti questo martedì è autentico e lo potete consultare in tempo reale all’interno della suddetta piattaforma: “Non siamo una compagnia aerea ma voliamo in aereo“.

Insomma, niente vaccino per Djokovic e relativa presa di posizione da parte di Ryanair che ha avuto grande successo su Twitter, considerando il fatto che in tanti non hanno approvato la condotta del tennista negli ultimi mesi. Staremo a vedere se riuscirà a partecipare ai principali tornei del circuito nei prossimi mesi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.