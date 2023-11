Non funziona il sito INPS oggi e pagamento assegno unico novembre in ritardo: replica ufficiale

A quanto pare non funziona il sito INPS oggi 20 novembre, mentre contestualmente risulta in ritardo il pagamento dell’assegno unico mensile. Se in passato ci siamo occupati dell’Istituto in altri contesti, come si nota da un nostro articolo presente in database, ci sono un paio di argomenti delicati che dobbiamo per forza di cose prendere in considerazione nella giornata di lunedì. Il tutto, con l’auspicio che tutto possa risolversi nel più breve tempo possibile per il pubblico interessato.

Oggi non funziona il sito INPS e pagamento assegno unico novembre in ritardo: arriva una risposta dallo staff

Come succede spesso e volentieri a cavallo di un accredito importante, destinato a tante famiglie italiane, effettivamente siamo al cospetto di un disservizio. Anche noi, infatti, non riusciamo ad accedere al nostro fascicolo, ma solitamente disservizi del genere durano poche ore. Probabilmente tutto è collegato, ma il dato di fatto è che non funziona il sito INPS per quello di cui abbiamo bisogno oggi. Così come il pagamento del tanto atteso assegno unico novembre risulta in ritardo.

Su quest’ultimo argomento, tramite i canali social ufficiali sono arrivati dei feedback interessanti, a prescindere dal fatto che non si abbia una risposta certa sulla questione ‘non funziona il sito INPS’: “Attenda la fine della giornata lavorativa. In ogni caso confermiamo che l’assegno unico è in pagamento, non si preoccupi riceverà quanto spettante”.

Qualora i problemi inerenti il pagamento dell’assegno unico di novembre dovessero essere di altra natura, come una quota accreditata non in linea con le proprie aspettative, non riuscirete ad ottenere le risposte che cercate tramite i social: “Ci dispiace, purtroppo tramite social non possiamo accedere alle singole pratiche ed effettuare una verifica. Le consigliamo di rivolgersi al contact center o al servizio online Inps Risponde“.

Insomma, fiducia sul pagamento dell’assegno unico di novembre oggi, mentre sul tema “non funziona il sito INPS” non possiamo fare altro che attendere l’intervento dei tecnici.

