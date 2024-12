Ci segnalano i nostri contatti un post su X secondo cui Trump ha definito i Repubblicani gli elettori più stupidi in un’intervista rilasciata alla stampa nel 1998.

Il problema è che semplicemente non risulta esistere alcun quotidiano a cui tale intervista sia stata rilasciata.

Non è vero che Trump ha definito i Repubblicani gli elettori più stupidi

Questo presunto estratto ha cominciato ad apparire nel 2015, durante la prima campagna elettorale del Tycoon con evidente scopo denigratorio verso gli elettori Repubblicani.

In realtà sin dagli anni ’80 Trump ha dichiarato essere un elettore repubblicano, ancorché troppo impegnato nella sua attività economica per considerare un ruolo politico.

Evidentemente col tempo ha cambiato parte della sua idea, ma non schieramento politico: la stessa foto apparsa nel meme deriva da una apparizione in uno show della nota conduttrice TV Opray Winfrey nel 1988, nel quale reitera di sentirsi troppo occupato per l’attività politica, ma di essere pronto a riconsiderare la cosa in futuro.

Ci ha messo una quarantina d’anni, ma l’ha fatto: semplicemente non ha mai detto quella frase di cui non vi è traccia in alcuna testata nel mondo.

