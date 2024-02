No, non hai davvero bisogno di tutti quei megapixel

Ogni volta che qualcuno compra uno smartphone recentemente gli viene posta una domanda “Quanti megapixel ci vuoi”? E poi gli viene venduto il cellulare con la fotocamera dal numero più grande. Perché ovviamente, la risposta è sempre “sì”, di più è meglio.

Ma davvero vi servono tanti megapixel? La risposta, come sempre, è quella che devi comprare ciò di cui hai bisogno, non quello che ti fa spendere di più.

La risoluzione in Pixel ti dà l’idea grafica di quanto tu possa ingrandire in una foto senza perdere dettaglio sostanzialmente.

In soldoni con un numero maggiore di megapixel puoi creare immagini più grandi o “ritagliare” le tue foto senza che il ritaglio, ingrandito a dimensione di una foto normale, mostri cubetti e cubettoni.

E fin qui ok, mi direte “Allora compro più Megapixel”.

Eh no, non è così.

Immaginate un cellulare con un numero immane di megapixel, ma che abbia una lentina di plastica fissa anziché un’ottica Zeiss (montata ad esempio su cellulari come gli HMD) o intere ottiche stabilizzate e con zoom in ottico e digitale come gl iPhone.

A parità di megapixel vedrete fisicamente la differenza esattamente come a parità di pellicola vedevate la differenza tra la Hasselblad del vostro fotografo di fiducia e una macchinetta fotografica di plastica stile “Holga” in omaggio con i fustini del detersivo e con le riviste.

Stessa pellicola, diverse ottiche.

Altro fattore è la qualità e la capacità del sensore ottico di assorbire luce.

Ma tanto come la userò?

Ciò posto, se alla fine della fiera terrò le foto sulla schedina di memoria nel cellulare o salvate nel PC, poco mi importa anche della qualità. Se volessi stamparle, spesso la stampantina domestica che ho in casa sarà di molto inferiore alla fotocamera che ho prescelto per il mio smartphone.

Quindi, a meno che non vogliate andare dal fotografo a stampare le vostre foto, seriamente, smettete di crucciarvi.

