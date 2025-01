No, non è vero che stanno svuotando le dighe per giustificare la siccità

Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok secondo cui stanno svuotando le dighe per giustificare la siccità. Si tratta di un esempio della teoria del complotto dei “noclima”, ovvero la teoria per cui il cambiamento climatico non esiste e tutti gli eventi climatici avversi esistenti siano stati creati da fantomatiche “elite globaliste” per imporre la loro agenda con lo spauracchio del clima.

Si tratta ovviamente dell’ennesima variante della teoria dei “Poteri Forti”, ovvero quella di elite occulte in grado di manipolare la storia e gli eventi, spesso in modo così puerile e semplicistico da far chiedere al lettore perché scomodarsi a creare interi complotti nascosti se chiunque sui social può scoprirli.

E parliamo di complotti tipo “aprire le dighe per causare alluvioni” o, in questo caso “per causare siccità” come se si trattasse di un tappo in una vasca da bagno.

Teorie assurde, basate su interpretazioni complottistiche dei fatti.

Il video esiste, e riguarda le paratie della diga Pedra ‘e Othoni a Dorgali, aperte per far defluire l’acqua del Cedrino, in Sardegna.

Perché eventi climatici avversi significano questo: un clima impazzito in cui “l’ordinaria programmazione” salta e si passa da eventi siccitosi ad alluvioni senza preavviso, una “pseudotropicalizzazione” per cui anche climi un tempo miti passano dall’evento siccitoso all’alluvione senza sosta.

Quando piove, lo fa senza sosta, in eccesso. Quando batte il Sole, lo fa fino alla siccità.

Le alluvioni, le siccità che un tempo erano da “caso di cronaca speciale” si susseguono ora senza sosta.

Ed è comodo, troppo comodo dare la colpa di tutto ai “Poteri Forti”. Una scelta facile ed autoassolutoria.

