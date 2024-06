No, non è vero che si può uscire dall’Europa per bassissima affluenza alle elezioni

I noeuro le provano tutte va detto, anche a inventarsi norme esistenti solo nella loro fantasia, come quella per cui si può uscire dall’Europa per bassissima affluenza alle elezioni.

C’era davvero bisogno di chiedercelo? Non si usa più studiare diritto europeo nei licei? Eppure dovrebbe essere parte del pacchetto standard di conoscenze e competenze di un cittadino responsabile.

Una screenshot evidentemente (è ancora presente lo sfondo verde) proveniente dai vari canali Telegram e WhatsApp che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare come hub di martellante disinformazione presenta una versione dell’articolo 50 TUE (erroneamente indicato come una inesistente “Costituzione Europea”) che “i Pecori” non conoscerebbero.

Secondo questa versione immaginaria disertando le urne si attiverebbe “un referendum, ma solo in caso di bassissima affluenza alle norme”.

Partiamo da una serie di dati. In primo luogo nessun legislatore sano di mente scriverebbe una norma così vaga da poggiarsi su criteri aleatori come la “bassissima affluenza”, senza la grazia di un indice numerico.

In secondo luogo la presunta “Costituzione Europea” citata non è mai stata ratificata da tutti gli stati dell’Unione Europea, al più chi volesse rendere una bufala credibile dovrebbe fare riferimento ad altri testi, come il Trattato di Lisbona modificativo del Trattato che istituisce l’UE, e il TUE o Trattato di Maastricht.

Peccato che in nessuno dei testi citati non si trovi la balzana norma indicata.

Il testo 50 del TUE si limita a constatare l’ovvio, dichiarando che ogni Stato (stante la natura evidentemente pattizia del diritto Internazionale) può liberamente recedere dall’Unione e liberamente può richiedere di farvi parte nuovamente ricominciando da zero il procedimento.

Ovviamente quindi il testo diffuso a. non fa parte di alcun trattato o documento dell’UE, b. è del tutto inventato, c. ha il verosimile scopo di scoraggiare il voto alle urne per mezzo di una bufala colossale.

