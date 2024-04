No, non è vero che Paolo Bonolis ha solo sei mesi di vita

Ci segnalano i nostri contatti un post su TikTok che annuncia che il noto presentatore Paolo Bonolis ha solo sei mesi di vita a causa di un “cancro in stato avanzato”

Si tratta ovviamente di una fake news. Lo scopo, evidente, è il clickbait con “burla”, anche se oserei dire che di divertente sulla morte c’è ben poco.

No, non è vero che Paolo Bonolis ha solo sei mesi di vita

Esaminando meglio il resto della pagina troviamo che il contenuto medio della stessa è grossomodo simile: ad esempio nei giorni successivi troviamo una delle infinite morti di Costantino Vitagliano (filone di bufale di cui abbiamo spesso parlato su questa pagina), ribattezzato allo scopo “Vitigliano” per “aneurisma all’aorta ombelicale” (parte del sistema vascolare esistente solo nei feti) e una presunta ospedalizzazione di Barbara D’Urso “presa a calci e pugni e ridotta in fin di vita“.

Il meccanismo stesso della pagina fomenta la viralità: vengono presentate morti o gravi infermità di VIP in modo da suscitare i commenti, cui il postatore origine risponde meticolosamente uno per uno, in modo da creare engagement, ovvero post con un seguito di contatti tali da suggerire all’algoritmo di piazzarli nelle timeline di altri lettori che a loro volta attireranno altri commenti e così via.

Perché il gioco funzioni non è neppure più necessario che gli utenti vi credano, anzi, l’utente “boccalone” che crede nella bufala e l’utente “bacchettone” che commenterà indignato accusando l’autore di falsità porteranno all’algoritmo la stessa dote di visibilità.

Conclusione

La bufala di Bonolis morto entro sei mesi per un cancro in stato avanzato è una fake news che gioca sulla viralità: sia commentando credendovi che commentando indignati si fomenta la condivisione

