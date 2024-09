No, non è vero che la NASA ha scoperto luci artificiali su Proxima Centauri

Ci dispiace deludervi, ma contrariamente a quanto scoperto da un video virale su TikTok, non è vero che la NASA ha scoperto luci artificiali su Proxima Centauri.

Ci spiace rovinarvi la sorpresa, ma quello che la NASA ha scoperto è che uno degli strumenti più potenti a disposizione, il telescopio James Webb, potrebbe identificare luci artificiali su un pianeta vicino come Proxima Centauri se esse esistessero.

No, non è vero che la NASA non ha scoperto luci artificiali su Proxima Centauri

Il Telescopio Spaziale James Webb, lanciato il lanciato il 25 dicembre 2021 come la nuova e più evoluta generazione di Telescopi Spaziali è molto più performante dei suoi predecessori.

Così tanto che secondo un paper potrebbe distinguere luci naturali da artificiali a 4,25 anni luce di distanza, distanza scelta per essere quella tra la Terra e Proxima Centauri B, studiato tra le mete possibili di un viaggio interstellare ma in questo caso preso come esempio della sensibilità e della potenza del James Webb.

Il che non significa che vi siano alieni con lampadine a LED: semplicemente che gli scienziati sono certi che il loro nuovo “giocattolo” identificherebbe una lampadina a 4,25 anni luce di distanza dalla Terra, rendendolo un modello davvero avanzato.

Così evoluto da aver consentito di studiare una stella nanna marrone localizzata a 47 anni luce dalla Terra, la W1935.

Quindi è ovvio che una distanza di un’ordine di grandezza inferiore sarebbe per tale strumento una passeggiata.

