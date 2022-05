No, non è vero che la Finlandia trasferisce carri armati al confine con la Russia

Nuovo giro nuova corsa: la fake news per cui la Finlandia trasferisce carri armati al confine con la Russia è costruita con le stesse metodologie che abbiamo visto in una sfortunata saga bufalara.

Ovviamente, parliamo di una fake news, incardinata in un ricco genere, precedente la guerra in Ucraina e la Pandemia, costruita in funzione anti-NATO, anti-Europa e filo-Cremlino

La saga di DEFENDER20, non a caso un ricchissimo filone di bufale che demonizzavano Europa e NATO (nemici del filo-Putiniano medio di turno) con la stessa modalità esecutiva.

Foto decontestualizzate di carri armati e mezzi militari venivano usati per millantare la presenza di operazioni militari segrete.

Nella finzione si vociferava di un fantomatico “colpo di stato della NATO”, di operazioni segrete (nonostante DEFENDER20 fosse stata da lungo annunciata) e dell’intervento dei Poteri Forti e della bufala di marca QAnon di COVID19 malattia inesistente creata per tenere i cittadini in casa mentre i Poteri Forti suddetti “fanno cose e vedono gente”.

Questa volta, come rivelano i colleghi di Facta, c’è una smentita del Governo Finlandese.

Si tratta di video presi dalla mobilitazione per l’esercitazione Arrow22, operazione congiunta delle forze armate Finlandesi alla presenza di osservatori Lettoni, Inglesi ed Estoni.

Ovviamente, già prevista e indpendente da presunte operazioni militari contro la Russia.

Da Reuters proviene la geolocalizzazione del video. Il video risulta girato nella città sud-occidentale di Tampere, un convoglio che si muove da est a ovest.

Dunque, caso chiuso, e possiamo aggiungere una segnalazione al ricchissimo filone, ricordiamo evidentemente pre bellico, di bufale ottenute trasformando ogni singolo mezzo militare che si muove in una nazione in una fantomatica minaccia alla Russia.

Non ci tocca che rilevare come tale tipo di propaganda sia perfettamente compatibile con la propaganda della Duma riguardo al conflitto, che rilegge l’invasione Ucraina come una “operazione speciale di denazificazione” ostacolata da un Occidente curiosamente popolato da soli “nazisti” ostili.

Ulteriore elemento di compatibilità è dato dall’avvicinamento della Finlandia alla NATO, che l’ha resa oggetto di fake news e livori pro-Duma.

