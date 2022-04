No, non è vero che la Finlandia ha già votato a favore della NATO. Nonostante una fitta presenza social di tale notizia, riportata anche da alcuni giornali, la Finlandia non ha ancora votato.

Il diagramma che parla di tale votazione è, letteralmente, un sondaggio pre-voto.

Sondaggio dal quale, comunque, si evince come avevamo avuto modo di dire in passato che anche a livello politico il sentimento in favore della NATO sta crescendo col crescere dei venti di guerra che giungono dal Cremlino.

Ma come abbiamo avuto modo di dire in passato, tra virgolettati inventati, errori di traduzioni ed errori di interpretazione, la situazione diventa confusa.

In realtà non è vero che la Finlandia ha già votato a favore della NATO.

Finland’s parliament hasn’t voted in favor of joining NATO yet !

The illustration shows the presumed position of the Finnish parliamentarians. According to Finnish media, currently about 112 members are ready to vote in favor of joining NATO, 12 parliamentarians oppose it https://t.co/9b5OaYZu0W

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 23, 2022