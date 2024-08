No, non è vero che il CIO ha dichiarato che non vuole cominciare una verifica gender per bocca di un portavoce

Ci segnalano i nostri contatti un post X secondo cui il il CIO ha dichiarato che non vuole cominciare una verifica gender per bocca di un portavoce.

Siamo al confine sottile tra bufala e disinformazione aperta, ma più disinformazione. Disinformazione perché effettivamente il post X decontestualizza la frase per cui “c’è scritto sulla carta d’identità e siccome sono anni che gareggia con le donne, allora #ImaneKhelif è una donna”, ma inventa una presunta aggiunta gender, il “non vorremo mica iniziare un regime di verifica gender?”

Anche la prima frase andava letta in prospettiva, e la prospettiva è sull’asserzione arbitraria dell’IBA secondo cui Imane Khelif sarebbe, nonostante una sua lunga e comprovata carriera sportiva “un uomo biologico”.

Asserzione che abbiamo visto derivare da un ente ormai screditato rispetto alle competizioni olimpiche per questione di governance e le cui decisioni sono attinte dal pesante dubbio di essere un atto politico in favore del Cremlino, dato comprovato dalla proposta di “contropremiare” l’atleta italiana Angela Carini (che con la federazione ha rifiutato il premio) suscitando problemi diplomatici con l’Algeria.

La parte del comunicato riassunta in modo arbitrario e (volutamente?) confuso dal tweet è questa

“All athletes participating in the boxing tournament of the Olympic Games Paris 2024 comply with the competition’s eligibility and entry regulations, as well as all applicable medical regulations set by the Paris 2024 Boxing Unit (PBU) (please find all applicable rules here). As with previous Olympic boxing competitions, the gender and age of the athletes are based on their passport.”