No, non è una foto della manifestazione della CGIL a Roma con personaggi clonati: bufala del 2012 dal Brasile

Un utente ha pubblicato un’immagine che mostrerebbe i partecipanti della manifestazione della CGIL a Roma tenutasi ieri, 17 ottobre 2021, in piazza San Giovanni, per rispondere all’assalto dei neofascisti alla sede del sindacato dello scorso weekend. Particolare è la presenza di personaggi clonati, dettaglio che scatena l’ilarità dell’autore del post.

L’autore, dunque, condivide uno screenshot di un altro post che recita: “Le foto sui giornali… sfilano migliaia di magliette rosse! Sono io noto qualcosa di strano? Sembra il raduno dei gemelli”. A questa didascalia aggiunge: “Che pagliacci! Ecco a voi la manifestazione a Roma della CGIL con 800.000 partecipanti. Così sono bravo anche io!”.

Una bufala del 2012

Chi ha memoria ricorderà che questa foto era comparsa sui social diversi anni fa. Era il 2015, infatti, quando con un nostro articolo facevamo notare che la stessa foto era presente in un sito internet con sede in Brasile. Secondo questa fonte, la foto avrebbe mostrato un gruppo di manifestanti del PT, Partido dos Tribalhadores, che in quell’anno era guidato da Dilma Rousseff mentre oggi è capeggiato Fernando Haddad. Secondo la fonte, inoltre, la foto era stata alterata dagli stessi sostenitori del PT per fingere che al loro evento ci fossero molte presenze ma su questa possibilità non sono mai state trovate delle fonti.

Ancora, già nel 2012 si sosteneva che l’immagine con gli uomini clonati fosse stata creata appositamente dall’ufficio stampa del Partido Socialista Brasileiro (PSB) che in quell’anno sosteneva il candidato Vado Da Farmàcia come sindaco di Cabo De Santo Agostinho. I colleghi fact checker brasiliani di Lupa, nel loro articolo pubblicato solo 5 giorni fa, riportano anche lo scatto originale in cui non compaiono gli uomini clonati.

Quindi?

Nel 2015 la stessa foto circolava in Italia, spacciata per un fotoritocco creato dal PD. Oggi viene diffusa come se fosse uno scatto messo in rete dalla CGIL per imbrogliare sulle presenze di Roma il 17 ottobre. Niente di tutto ciò: la foto è stata scattata in Brasile nel 2012.

