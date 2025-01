Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook che parla di un aereo egiziano di 5000 anni fa scoperto “dagli archeologi”. Premessa: quali archeologi? Non lo sappiamo, nessuna iterazione della bufala lo dice.

E c’è un motivo per cui ciò accade: l’aereo non esiste, è un prodotto dell’intelligenza artificiale usato per imbastire una storiella virale.

No, nessun archeologo ha scoperto un aereo egiziano di 5000 anni fa

Storiella precisata col mezzo del “link nel commento” ad un portale che descrive le meraviglie di tale aereo fatto di un metallo sconosciuto, prodigioso e resistente alla corrosione, con tanto di cabina di pilotaggio funzionante.

Ma la foto della presunta cabina di pilotaggio è in realtà tratta da una sepoltura nel villaggio di Tuna Al-Gabal, vicino alla città di Minya sul Nilo, e solo con uno sforzo di immaginazione piuttosto consistente si può confondere un’immagine di sedici sarcofagi con “sedili ergonomici e complesse strumentazioni”.

Ammettendo ovviamente che anche i sedili ergonomici siano fatti di “metallo millenario indistruttibile”, cosa che li renderebbe alquanto scomodi e ben poco ergonomici.

Unito al fatto che, come dimostrano le presunte e deformi “figure umane” che guardano il presunto aereo e il fatto che in tre foto l’aereo cambi aspetto tre volte, l’immagine è un prodotto dell’AI, si tratta di una fake news evidente sulla falsariga dell’aereo di Saqqara, in realtà un falchetto di legno (giocattolo o idoletto votivo) che secondo alcune interpretazioni complottiste “potrebbe diventare un aereo se fosse modificato nella coda e nelle ali”, in pratica modificandone tutta la struttura.

