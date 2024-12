L’uccello di Saqqara è solo un uccello, semplicemente

Ci segnalano i nostri contatti una serie di post Facebook che parlano dell’Uccello di Saqqara, uno dei tanti miti del complottismo degli OOPArts, ovvero “Out of Place Artifacts”. Oggetti misteriosi che si vorrebbe essere “fuori posto”, parola gradevole per esprimere il “noncielodikeno”.

Ovvero il concetto che se un oggetto è misterioso e fuori posto è perché alieni o creature paranormali, viaggiatori del tempo ed altre entità sovrannaturali hanno voluto che ci fosse.

Quindi un post che presenta un oggetto a forma di modellino di aereo: anche se non è l’Uccello di Saqqara

L’uccello di Saqqara è solo un uccello

Il vero uccello di Saqqara ha questo aspetto.

E si tratta, ovviamente, di un modellino di legno di un uccello.

I volatili non sono infatti sconosciuti alla cultura egizia: Horus, figlio di Iside e Osiride, è infatti tradizionalmente associato al simbolo del falcone (e il muso dell’uccello di Saqqara presenta ancora tracce di pittura che lo rendono simile ad un falco pellegrino), cosa che porta a ritenere che l’uccello di Saqqara potesse essere un oggetto rituale legato all’adorazione del Dio Falcone oppure un giocattolo ispirato a tale adorazione (del resto, se i nostri figli giocano con le action figures dei supereroi, ha senso che i bambini egizi giocassero con riproduzioni ispirate a nobili animali o divinità del mito).

Alcuni ricercatori indipendenti decisero di compiere l’operazione descritta dall’immagine vista sui social: ricostruendo l’uccello di Saqqara con legno di balsa e modificando la forma delle ali per renderla regolare e la forma della coda per renderla simile a quella di un vero aliante ottennero qualcosa che astrattamente avrebbe potuto volare, ma male.

Insomma, prendendo un oggetto e ricostruendolo da zero per farne un nuovo oggetto quasi completamente diverso e parzialmente in grado di volare, si è tentato dimostrare che il primo oggetto era in grado di volare.

Ovviamente, non è così che funziona.

