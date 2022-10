No, nel braccialetto del generale ucraino non c’è una svastica nazista

Sui social circola un’immagine del generale Valerii Zaluzhnyi, comandante dell’esercito ucraino, con uno zoom sul suo braccialetto. Secondo alcuni utenti social sul braccialetto del generale ci sarebbe una svastica nazista.

Il post

Analizziamo insieme gli elementi. Chi pubblica lo screenshot su Facebook riprende un tweet pubblicato dallo stesso comandante il 6 ottobre. Nel tweet originale, ovviamente, manca lo zoom sul braccialetto.

L’utente su Facebook aggiunge quindi lo zoom con il dettaglio e scrive una citazione attribuita a Nicolai Lilin, autore russo di Educazione Siberiana. La frase attribuita a Lilin è la seguente:

“Il comandante dell’esercito ucraino Zalujnij ha condiviso sul proprio canale Twitter la foto nella quale lui indossa un braccialetto con la svastica nazista. Queste immagini i media italiani non ve le faranno mai vedere, perché acconsentono al nazismo in Ucraina”.

Lilin, in effetti, ha pubblicato un post identico sul suo canale Telegram e possiamo confermare che la citazione a lui attribuita sia autentica. Entriamo, adesso, nello specifico.

No, non è una svastica

L’ipotesi della svastica sul braccialetto di Zaluzhnyi viaggia anche su acque internazionali. Lo dimostra questa analisi dei colleghi polacchi di FakeNews.pl, che presentano addirittura un elenco in cui troviamo tutti i simboli presenti nel braccialetto del comandante ucraino.

In primo luogo, se facciamo zoom – come fanno l’utente Facebook e Lilin – sul braccialetto di Zaluzhnyi notiamo che l’immagine si fa sempre più sgranata, dunque i contorni perdono di definizione. Per vedere meglio i simboli presenti sul braccialetto sarebbe opportuno trovare un’immagine dello stesso braccialetto in migliore definizione.

La troviamo in un tweet pubblicato dal canale di informazione ТРУХА:

I colleghi polacchi, con il conforto dell’utente Twitter vitz, spiegano che si tratta del Celtic Eternity Knot, il nodo celtico dell’eternità.

Quindi?

Sul braccialetto del generale ucraino non è dunque riportata una svastica nazista, bensì un nodo celtico.

Il fraintendimento nasce dalla bassa qualità dell’immagine, che certamente potrebbe restituire un simbolo somigliante a quello adottato da Adolf Hitler ma solo per via della bassa definizione dovuta allo zoom.

Valerii Zaluzhnyi non indossa una svastica nazista.

