No, Ilaria Capua non ha detto: “Fate le cavie e non rompete le pa**e”

Un virgolettato attribuito a Ilaria Capua è comparso nel titolo di un articolo pubblicato da Mag24 il 14 novembre. L’attribuzione sta circolando come screenshot sulle chat Telegram e sulle bacheche social. La “notizia” si riferirebbe a un intervento della ricercatrice al programma In Onda su La7 nel giorno sabato 13 novembre. Il tema trattato, ovviamente, è il Covid-19 con la terza dose e la potenziale nuova ondata dei contagi nel contesto della stagione invernale.

“Fate le cavie e non rompete le palle” Le farneticanti dichiarazioni della Capua: lo ha detto chiaro, senza vergogna

L’intervento di Ilaria Capua a In Onda

“Lo ha detto chiaro, senza vergogna” lascerebbe intuire che il virgolettato sia fedele alle dichiarazioni rilasciate da Ilaria Capua a In Onda. All’interno dell’articolo di Mag24 troviamo la trascrizione integrale dell’intervento della ricercatrice. La Capua, precisiamo, rispondeva alla domanda del giornalista e conduttore David Parenzo: “Non ci avevate detto che ci sarebbe stata una quarta ondata, ci avete detto che sarebbero bastate due dosi di vaccino. E in questo interstizio si infila la propaganda no-vax. Qual è il quadro che possiamo dare per il futuro?”.

Ecco la risposta di Ilaria Capua:

La scienza si muove per tentativi, tante cose le sappiamo ma tante non le sappiamo. Questo vuol dire che bisogna anche saper comunicare che certe cose non le sappiamo. Ma comunque dobbiamo anche poter comunicare che nelle pieghe delle cose che un po’ si sanno e un po’ non si sanno si va avanti. Ma certe cose dette prima (il riferimento è ad alcune tesi no-vax che erano state fatte ascoltare, ndr) si sa che non sono vere: certe cose non sono accettabili. C’è un margine di incertezza nella scienza, come in tutto, ma non può essere preso come lazo per tirare dentro tutto.

In questa prima sbobinatura la frase “fate le cavie e non rompete le pa**e” non perviene. Continuiamo:

Volevo aggiungere che non è vero che era stato detto che non ci sarebbe stata una nuova ondata. Il virus, una volta sorpassato un certo tasso di infezione, si è endemizzato, e l’endemizzazione porta proprio a questo: delle ondate che si rincorrono, rincorrono l’inverno, gli emisferi più freddi. La terza dose? Non ve lo potevamo dire prima, come facevamo a dirvelo prima? Sappiamo che i vaccini si usano in una, due, tre dosi oppure anche in una dose l’anno. Noi, comunità scientifica, abbiamo sviluppato una serie di prodotti di cui non potevamo conoscere la durata. Abbiamo visto che l’immunità inizia a decadere dopo un numero di mesi, dunque bisogna ritirarla un po’ su perché siamo all’inizio dell’inverno. Questo virus purtroppo non andrà via: dobbiamo imparare a conviverci, entrare in una nuova mappa mentale in cui conosciamo molto meglio di prima l’avversario e abbiamo strumenti di prevenzione e cura.

Alla sbobinatura di Mag24, tuttavia, manca una parte che invece è stata ripresa da agenzie e testate:

Noi potevamo dire che i vaccini si usano a volte in una dose sola, a volte in due o tre dosi. A volte, in una dose l’anno, a seconda del patogeno. La scienza si muove per tentativi. Bisogna saper comunicare che noi certe cose non le sappiamo. Noi, come comunità scientifica, abbiamo sviluppato una serie di vaccini di cui non potevamo conoscere la durata. Lo abbiamo imparato vivendo, abbiamo visto che l’immunità inizia a decadere dopo un certo numero di mesi e bisogna ritirarla un po’ su perché siamo all’inizio dell’inverno

È chiaro che nelle battute finali Ilaria Capua voglia intendere la necessità di sfruttare quegli strumenti di prevenzione e cura, e nel primo caso è palese il riferimento a igienizzazione, distanziamento, uso delle mascherine e ovviamente vaccini. Il video originale è disponibile su questa pagina dell’emittente.

Perché bufala?

Parliamo di bufala perché Ilaria Capua non si è mai pronunciata nei termini che Mag24 le attribuisce. Le sue affermazioni sulla terza dose di cui “non potevamo dirvelo prima” sono state comprensibilmente contestate ma anche travisate, visto che Mag24 omette una parte del suo intervento sulla terza dose: “La scienza si muove per tentativi”, ha detto la ricercatrice per far comprendere che la comunità scientifica non poteva sapere che una terza dose sarebbe stata necessaria.

