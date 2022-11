No, gli utenti ebrei su Twitter non avranno il badge con la stella

Un tweet attribuito ad Elon Musk riporta che gli utenti ebrei, su Twitter, avranno una certificazione con la stella, un badge simile al bollino blu.

La notizia è comparsa su Reddit lunedì 7 novembre. Il tweet si presenta come uno screenshot, ma un piccolo dettaglio tradisce l’equivoco.

Starting next week, Twitter will implement a special verification for users of the Jewish faith. The will be given a star badge next to their names. I am told by many of my biggest fans this will promote public safety and enhance user experience.