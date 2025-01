No amici, il virus misterioso in Cina non è poi così misterioso

Ci segnalano i nostri contatti condivisioni che parlano di un “virus misterioso in Cina”. Spoiler, non è così misterioso e se bene si fa a monitorare la situazione, è decisamente presto per gli allarmismi ma mai troppo presto per ricordare ai complottisti novax pronti a urlare alla nuova “plandemia” (“pandemia inventata dai “Poteri Forti”) che è sempre il momento giusto per tacere.

Si tratta del buon vecchio Metapneumovirus Umano.

Lo Metapneumovirus Umano è, insieme al virus respiratorio sinciziale, una delle cause note più frequenti di malattie alle vie aeree inferiori nei bambini. Questo germe può, comunque, causare anche infezioni delle vie aeree superiori in individui di qualsiasi età, e in questo caso si registra il “sorpasso” di HMPV, virus a RNA classificato nella sottofamiglia Pneumovirinae della famiglia Paramyxoviridae rispetto ad adenovirus, rinovirus e SARS-CoV-2, ma ancora defilato rispetto all’influenza stagionale.

La malattia, già nota dal 2001, semplicemente ha picchi nel periodo invernale e, superati i lockdown pandemici, trae diffusione dal fatto che le misure di contenimennto della Pandemia da COVID19 inevitabilmente erano di ostacolo oltre alle fonti influenzali.

Oltre ai bambini, HMPV colpisce anche anziani e soggetti indeboliti.

La vicina India dichiara che non vi sono ragioni di particolare preoccupazione al momento, e basterà tenere la guardia alta, ma senza allarmismi.

