No, Alessia Marcuzzi non ha mai parlato di Immediate Momentum da Fabio Fazio

Sta venendo a galla la terza versione di una bufala che coinvolge Alessia Marcuzzi ed i suoi presunti investimenti, visto che da alcune ore a questa parte circolano ulteriori post soprattutto su Facebook dove si rimanda a pagine web che, a conti fatti, richimano un marchio come Immediate Momentum. Non è compito nostro, almeno oggi, soffermarci sull’autorevolezza e sugli standard di sicurezza di questo servizio, ma possiamo quantomeno smentire che la nota conduttrice ne abbia parlato mentre era ospite da Fabio Fazio.

Bufala su Alessia Marcuzzi che avrebbe parlato di Immediate Momentum da Fabio Fazio

Per farvela breve, il post in questione è simile a quello che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi con un altro articolo, visto che il titolo clickbait dà la sensazione che la stessa Alessia Marcuzzi sia stata interrotta dalla Polizia e da Fabio Fazio per alcune sue dichiarazioni. No, le cose non sono andate così, se pensiamo che in primo luogo la presentatrice sia stata ospite durante la trasmissione “Che tempo che fa” in passato. Dapprima nel 2018 e nel 2019, prima dell’ultima apparizione che risale a febbraio 2023.

Insomma, nulla di freschissimo, smentendo in automatico che Alessia Marcuzzi sia stata arrestata in queste ore per le sue uscite. A maggior ragione, se queste dichiarazioni vengono associate al servizio Immediate Momentum. Ad oggi, infatti, non ci sono evidenze sul fatto che la suddetta conduttrice si sia mossa in questa direzione dal punto di vista finanziario. Dunque, come sempre occorre fare molta attenzione ai contenuti che ogni giorno vengono ricondivisi dagli utenti sui social, soprattutto quando si tratta di personaggi famosi.

Ricapitolando, smentiamo con forza tutte le indiscrezioni secondo cui Alessia Marcuzzi avrebbe parlato di Immediate Momentum, di recente, nel momento in cui è stata ospite da Fabio Fazio durante la trasmissione “Che tempo che fa”. Fate attenzione anche oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.