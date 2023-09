Alessia Marcuzzi fermata da Fabio Fazio e dalle autorità per quanto detto: tutto falso

Non ci sono dubbi sul fatto che la storia di Alessia Marcuzzi arrestata e fermata da Fabio Fazio e dalle autorità sia una bufala associata ad una probabile truffa. La nota conduttrice, infatti, avrebbe “rovinato tutto” per quanto affermato durante la sua apparizione a “Che tempo che fa”, ma è tutta una truffa. Già, perché il post che gira sui social finge di essere un articolo di Repubblica, ma rimanda a tutt’altra piattaforma cliccandoci.

Alessia Marcuzzi arrestata e fermata da Fabio Fazio, in diretta: no, non è successo nulla con le autorità

Una variante, insomma, della bufala che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa, ma con la stessa finalità. Già, perché il post rimanda ad un articolo solo apparentemente pubblicato da Repubblica, visto il reindirizzamento ad una pagina che tratta cryptovalute e che induce gli utenti a fare degli investimenti. Basta questo dettaglio per comprendere che siamo al cospetto di una notizia del tutto falsa riguardante due personaggi famosi in questo periodo.

Come nasce la finta vicenda su Alessia Marcuzzi arrestata mentre si trovava da Fabio Fazio? Il post è in realtà un contenuto sponsorizzato che arriva dalla pagina Facebook di un politico dello Sri Lanka. Volendo dare per scontato che questa persona, dall’altra parte del mondo, non abbia effettivamente alimentato la fake news che ora sta girando in Italia, è altamente probabile che il suo profilo sia stato hackerato da malintenzionati propensi a concretizzare truffe con la suddetta esca.

In un contesto così particolare ed assurdo, noi non possiamo fare altro che smentire in modo categorico tutte le indiscrezioni che in questi giorni stanno coinvolgendo sia Fabio Fazio, sia soprattutto Alessia Marcuzzi arrestata per le informazioni bancarie che avrebbe reso pubbliche durante la trasmissione del conduttore. Tra le altre cose la sua ultima apparizione a “Che tempo che fa” risale a diversi anni fa. Dunque, facciamo sempre attenzione a quello che troviamo sui social.

