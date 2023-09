Fabio Fazio arrestato come Alessia Marcuzzi: bufale con scopi ben precisi

Stanno girando bufale come quelle relative a Fabio Fazio arrestato, per non parlare di Alessia Marcuzzi, come riportato con il nostro articolo di ieri, con uno scopo ben preciso. Nel dettaglio, secondo le ricerche che abbiamo condotto nel corso delle ultime ore, sembrerebbe che abbiano preso piede nuove modalità di truffe digitali. Quali strade vengono seguite? Si utilizzano le classiche grafiche dei principali quotidiani italiani, a partire da Repubblica e Corriere della Sera, per poi inserire al loro interno notizie del tutto false.

Fabio Fazio arrestato è una bufala esattamente come avvenuto con Alessia Marcuzzi: capiamo la loro origine

Senza girarci troppo intorno, possiamo affermare tranquillamente che i rumors relativi a Fabio Fazio arrestato, in eguali misura rispetto a quanto constatato ad inizio settimana con Alessia Marcuzzi, rappresentino fake news che hanno secondi fini. Già, perché le bufale con scopi ben precisi ci rimandano molto spesso a chi ha interessi economici. In questo frangente, solo in un secondo momento si comprende che l’utente viene reindirizzato su siti che parlano di criptovalute.

Insomma, le fake news citate in precedenza sono in tutto e per tutto delle esche, al punto che è nostro compito mettervi in guardia oggi 19 settembre. L’auspicio è che possa cascarci il numero più basso possibile di persone, a partire da coloro che non hanno grande dimestichezza con queste pratiche. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane verranno tirati in ballo altri personaggi famosi o meno, nel tentativo di raggiungere i propri scopi.

Dunque, non credete alle voci relative a Fabio Fazio arrestato, così non andava fatto nella giornata di ieri con Alessia Marcuzzi. Chi richiama le grafiche dei principali quotidiani italiani, vuole solo farvi investire in piattaforme molto particolari, attirando la vostra attenzione in modo poco etico. La speranza è che questo trend non prenda piede più del dovuto.

