Niente Russia per i Maneskin: chiaro messaggio all’Ucraina con il nuovo tour

I Maneskin hanno raggiunto il mondo intero con la loro musica, un successo planetario mai ottenuto da nessuna band italiana, con riconoscimenti che hanno consacrato i giovani rocker romani pronti a dar vita al loro primo tour mondiale. Sono infatti state annunciate tutte le date del Loud Kids, così sarà intitolato il prossimo tour a livello globale che vedrà protagonista la band italiana tra il 2022 ed il 2023.

Saluti alla Russia per i Maneskin ed idee chiare sull’Ucraina con il nuovo tour

Dunque, dopo gli approfondimenti del mese scorso a margine del Festival di Sanremo, tocca parlare nuovamente del gruppo. Ci saranno date nel Nord America, in Europa ed ovviamente in Italia, ma c’è una Nazione dove i Maneskin non si esibiranno, ossia la Russia. La motivazione di tale esclusione è stata rivelata dalla stessa band italiana attraverso il suo profilo Facebook ufficiale. Il Loud Kids non farà tappa in Russia perché Damiano David e company vogliono esprimere massima solidarietà al popolo ucraino, trovatosi a subire una guerra ingiusta a causa delle decisioni prese da chi si ritrova al potere, decisioni che purtroppo creano morte e distruzione.

Troppe persone innocenti stanno soffrendo per questa guerra in Ucraina, i Maneskin hanno voluto sottolineare come l’unico obiettivo sia quello di trovare la pace ed è importanti che tutti siano uniti in questo momento, per questo non ci saranno esibizioni della band in Russia. Questo è un modo per stare vicini all’Ucraina, per la band non è facile parlare di musica vedendo le immagini terribili che provengono ogni giorno da quel luogo e lo ha voluto sottolineare con questo post su Facebook.

Massima solidarietà per questo popolo e per ora l’unica cosa che possono fare tutti per dimostrare quanto le scelte di Putin siano sbagliate è proprio boicottare la Russia. Anche i Maneskin hanno quindi deciso di escludere la Russia dal loro primo tour mondiale e si spera solo che questa guerra possa finire il prima possibile, perché ormai i numeri di morti e di distruzione fanno davvero paura.

