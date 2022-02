Malinteso sul significato di Coraline: il testo di Damiano dei Maneskin non è su Giorgia Soleri

Servono chiarimenti sul significato di Coraline, visto che il testo di Damiano dei Maneskin non è dedicato alla compagna Giorgia Soleri. La prima serata del Festival di Sanremo 2022 è stata caratterizzata dal grande ritorno dei Maneskin, i vincitori della scorsa edizione sono stati presentati come super ospiti e la loro apparizione sul palco dell’Ariston non è stata per niente banale. Dopo infatti essersi esibiti con la canzone vincitrice dello scorso anno, Zitti e buoni, ecco c’è stato un momento intimo ed emozionante con il nuovo singolo Coraline.

Chiarimenti sul significato di Coraline: il testo di Damiano dei Maneskin non riguarda Giorgia Soleri

Dopo la bufala sullo scioglimento della band, trattata di recente, occorrono dunque altre precisazioni. Improvvisamente l’emozione ha preso il sopravvento su tutti, un’esibizione da brividi che è valsa la standing ovation da parte del pubblico dell’Ariston. Merito di un brano profondo, perché il significato di Coraline è davvero importante ed ha lasciato nel cuore di ognuno una grande emozione.

Coraline è il nuovo singolo dei Maneskin, presentato per la prima volta al grande pubblico proprio sul palco dell’Ariston e fa parte dell’album “Teatro d’ira-Vol1” della rock band romana. Un brano che è stato scritto a quattro mani, prima Damiano e Thomas hanno abbozzato le prime note e poi Victoria ed Ethan hanno aiutato a sviluppare tutto il testo.

Qual è quindi il significato di Coraline? Nulla a che vedere con Giorgia Soleri. Si tratta di una ballad che vede come protagonista una bambina, che si chiama Coraline, e che non riesce assolutamente a trovare un proprio spazio all’interno del mondo. Questa canzone è strutturata come una fiaba, ma rispetto a tutte quelle che siamo stati abituati ad ascoltare sin da bambini, qui non c’è un lieto fine.

Damiano dei Maneskin, insieme ai suoi amici, racconta un periodo importante nella vita di Coraline, quello della crescita, della trasformazione in una donna, ma che non sente alcuna fiducia negli altri e si ritrae nella sua solitudine. Non c’è alcun cavaliere che accorre in soccorso di Coraline, la bambina cresciuta vive in un costante stato d’ansia, non riesce a condividere il suo dolore con nessuno, preferendo isolarsi dal resto del mondo.

Il significato di Coraline fa leva sulle paure che attanagliano anche le nuove generazioni, con le difficoltà di rapportarsi con gli altri e vivere costantemente con l’ansia. Il testo non rappresenta alcun messaggio di Damiano dei Maneskin a Giorgia Soleri.

