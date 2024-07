Niente login a Libero Mail e Virgilio oggi: problemi alla posta e down, non funziona l’accesso

A quanto pare ci sono malfunzionamenti in corso a proposito del login a Libero Mail e alla posta di Virgilio oggi 22 luglio, considerando che non funziona nulla al momento della pubblicazione del nostro approfondimento. Non è ancora chiara la natura dei problemi e quanto dovremo attendere prima del ripristino del servizio, ma è chiaro che ci sia un po’ di preoccupazione tra gli utenti. Se non altro, perché nell’ultimo anno alcuni down evidentemente si sono trascinati per diversi giorni.

Problemi con login a Libero Mail e Virgilio oggi: down alla posta visto che non funziona l’accesso

Certo, buona parte dei malfunzionamenti rientrano spesso e volentieri nel giro di pochi minuti, come del resto è avvenuto la scorsa settimana quando vi abbiamo parlato di Ryanair e PosteMobile sul nostro sito, ma ciò non toglie che tutto debba essere monitorato. Il disservizio odierno è stato a dir poco improvviso, considerando che fino alle 16 di questo lunedì tutto era in regola. Nessun messaggio specifico per il login a Libero Mail e Virgilio che non funziona, quindi dal nostro punto di vista è difficile aggiungere altro al momento.

Come sempre avviene in circostanze simili, è possibile ricevere riscontri in tempo reale tramite Down Detector, utile per farsi un’idea su quanto sia diffuso il disservizio del momento. La sospensione per Libero Mail e Virgilio è stata praticamente contemporanea, motivo per il quale è altamente probabile che si vada a braccetto. Come del resto è successo in passato quando ci siamo trovati in situazioni simili.

Vi faremo sapere in caso di risposte ufficiali. Nel frattempo, tutti dobbiamo prendere atto del disservizio in corso, considerando che il login a Libero Mail e Virgilio oggi fa i capricci. Dunque, problemi alla posta e down da approfondire tramite eventuali riscontri ufficiali da parte dell’assistenza. Prendendo atto che ora non funziona l’accesso.

