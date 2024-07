In corso problemi sito Ryanair oggi per prenotazione voli e PosteMobile: non funziona la rete

Gli enormi disservi odierni su scala mondiale stanno avendo probabilmente conseguenze ed effetti anche per alcuni brand molto popolari in Italia, essendo in corso problemi sito Ryanair, senza dimenticare quelli riscontrati dalla mattinata di oggi 19 luglio con PosteMobile. In pratica, non funziona la rete ed una serie di servizi specifici che stanno mettendo in grande difficoltà gli utenti. Vediamo come stanno andando le cose, sperando che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Presto risolti i problemi sito Ryanair oggi per prenotazione voli e PosteMobile: a diversi clienti non funziona la rete

Negli ultimi tempi, problemi sito Ryanair sono venuti a galla soprattutto per tentativi di truffa da parte di soggetti terzi, come osservato in passato a proposito di una finta carta regalo. In pratica, andando con ordine, la compagnia aerea conferma che sia in corso una vera e propria interruzione IT globale di terze parti, che è completamente fuori dal controllo aziendale.

Come si percepisce dalla nota ufficiale, la prenotazione e il check-in online non sono al momento disponibili, mentre chi deve partire oggi 19 luglio e deve ancora effettuare il check-in per il proprio volo, puoi farlo in aeroporto. Non è chiaro quanto tempo sarà necessario prima che il servizio possa essere ripristinato. Ryanair fa presente che i colleghi sono stati costretti anche a cancellare un piccolo numero di voli oggi.

Per quanto riguarda i problemi PosteMobile, si parla di rete che non funziona, ma anche di alcuni piani che sono stati bloccati o di credito scalato ingiustamente agli utenti. Tutto rientrerà a breve, come si nota dalla risposta dell’azienda sui social, con la quota persa che verrà riaccreditata.

Dunque, occhio soprattutto ai problemi sito Ryanair oggi per prenotazione voli e check-in, mettendo in preventivo che il proprio pvolo potrebbe anche essere cancellato, oltre al fatto che con PosteMobile ormai da ore a molti non funziona la rete

