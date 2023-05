Nicola Porro avrebbe rifiutato la stretta di mano a Zelensky a ‘Porta a porta’: cosa sappiamo

Nicola Porro è finito in queste ore sotto la luce dei riflettori non solo per le voci riguardanti il possibile sbarco in RAI, al posto di Fabio Fazio promesso sposo di Discovery, ma anche per aver rifiutato la stretta di mano a Zelensky in occasione della recente puntata di ‘Porta a porta’ con il presidente dell’Ucraina protagonista assoluto. Come sono andate le cose? La premessa dalla quale partire, per completezza d’informazione, è che nessuno sia in possesso di immagini relative ad un eventuale “dietro le quinte”.

Nicola Porro e le accuse per aver rifiutato la stretta di mano a Zelensky: cosa sappiamo al momento

In passato ci siamo occupati di Nicola Porro in contesti più soft, rispetto alle critiche ricevute in queste ore per il suo approccio nei confronti di Zelensky. Fatta questa premessa, occorre capire quali siano le informazioni in possesso di tutti al momento della pubblicazione del nostro articolo, se non altro perché l’accusa di Cartabellotta è stata molto chiara nei confronti del giornalista e del conduttore Mediaset.

La puntata intera di ‘Porta a porta’, disponibile per tutti online, ci mostra quello che hanno visto i telespettatori da casa. L’accusa di Cartabellotta, almeno in apparenza, corrisponde a quello che osserviamo in video, in quanto Zelensky appena arrivato nel luogo dell’intervista ha stretto la mano a tutti i giornalisti presenti. Compreso Nicola Porro. A fine puntata, sono stati gli stessi cronisti ad avvicinarsi al Presidente dell’Ucraina per salutarlo con una seconda stretta di mano.

Tra questi, non si osserva Nicola Porro. Fin qui, i fatti “pubblici”, ma come riportato in precedenza, nessuno può affarmare in certezza che tra i due non ci sia stato un saluto cordiale e rispettoso lontano dalle telecamere, una volta terminata la puntata di ‘Porta a porta’. Dunque, da un lato abbiamo il contributo video, dall’altro le ipotesi a margine.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.