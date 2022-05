Ira di Nicola Porro e parolaccia verso la regia di “Quarta Repubblica” per il servizio su Lavrov

Ci è andato giù pesante Nicola Porro con la regia di “Quarta Repubblica”, nella serata di lunedì, rea di non aver mandato in onda il servizio giusto su Lavrov che parla della strage di Bucha. Un punto di vista differente, quello che arriva dalla propaganda russa, in merito ai noti fatti di cronaca, con l’intervista rilasciata dal ministro domenica scorsa a Giuseppe Brindisi. Stiamo parlando ovviamente della tanto discussa puntata di “Zona Bianca” del 1 maggio, con il conduttore accusato di non aver risposto a tono al suo ospite.

Perché Nicola Porro ha riservato una parolaccia alla regia di “Quarta Repubblica” su Lavrov

In passato Nicola Porro ha fatto notizia anche per una risposta non prevista a Matteo Salvini, come vi abbiamo riportato a suo tempo con un altro articolo. Come sono andate le cose poche ore fa, quando Nicola Porro si è rivolto con una parolaccia verso la regia di “Quarta Repubblica”? Ad un certo punto, il conduttore ha voluto trattare il tema dell’intervento di Lavrov a Zona Bianca il giorno precedente, tralasciando la questione che ha avvolto Giuseppe Brindisi.

In particolare, Nicola Porro ha chiesto alla regia di Quarta Repubblica di mandare in onda una clip specifica. Quella in cui Lavrov ha detto la sua a proposito di Bucha e di coloro che, a suo dire, sarebbero i veri responsabili dei fatti. In un primo momento è andato in onda per pochi istanti la sequenza con Biden, poi quella del politico russo mentre trattava altre tematiche. Arrivati a quel punto, il giornalista si è molto arrabbiato.

Come si nota dal video originale, disponibile su Twitter, a Nicola Porro è scappata anche una parolaccia nei confronti della regia di Quarta Repubblica, rea di non aver trovato la clip giusta nonostante il conduttore abbia concesso altri 30 secondi. Insomma, episodio a dir poco singolare ieri 2 maggio.

