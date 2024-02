Nessuna bestemmia di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024, la cantante smentisce: “L’hanno ripresa pure i giornali”

Quello della bestemmia di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024 è diventato un gate, di quelli di cui si potrebbe sentir parlare anche dopo le dovute smentite e le evidenze che provano il contrario. La cantante romana, in gara al Festival con Mariposa, è finita al centro dell’attenzione mediatica e social per un verso del suo brano. È bastato che qualcuno suggerisse l’uscita blasfema: è diventato virale in pochissime ore. Fiorella Mannoia, dunque, ha rotto il silenzio in un intervento radiofonico.

Bestemmia di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024? Quale?

Sui nostri canali abbiamo già trattato l’argomento. Quel “nel profondo sono libera, orgogliosa e canto” è diventato, per i viralizzatori (qui un editoriale sull’argomento), “por** dio se canto”. A “tradire” la cantante è stata l’inquadratura, che in quel momento non era puntata sul suo labiale.

Si sperava che tutto passasse in sordina, invece c’è chi sostiene che Fiorella Mannoia abbia davvero bestemmiato in diretta dal Festival di Sanremo 2024, con milioni di telespettatori in ascolto e decine di spettatori presenti al Teatro Ariston. Per questo motivo la cantante, in un’intervista rilasciata per RTL 102.5, ha smentito ufficialmente le parole che le hanno attribuito.

La smentita: “Come potete immaginare?”

Intervenuta a RTL 102.5, Fiorella Mannoia è stata incalzata dai conduttori: “Sui social sta girando questa cosa. C’è un pezzo della tua canzone che dice ‘orgogliosa e canto'”. Dunque la cantante non ha nascosto una certa sorpresa per la viralità di quel contenuto fuorviante.

Fiorella Mannoia ha risposto: “Ma pure voi? Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?”.

Si cerchi di trovare una logica: un brano con una bestemmia sarebbe stato letto dagli autori e organizzatori del Festival. Avrebbe passato la selezione? O forse siamo di fronte a un fuori programma con l’artista che si concede una bestemmia stravolgendo il testo del brano in gara? Alla Mannoia viene chiesto: “Siccome il pezzo non lo hai preparato ieri, nessuno ha alzato la mano per dire ‘Ma non è che sembra…’. No?”.

“Ma neanche ci è venuto in mente”, risponde. Ecco gli effetti del Mannoia-gate, lo stesso del Grignani-gate con quel “porto via” del cantautore scambiato per un “por** dio”.

