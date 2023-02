Gianluca Grignani bestemmia a Sanremo? No, il cantautore smentisce sui social

“Gianluca Grignani bestemmia a Sanremo”, questo il rumor che si è rincorso ieri sera, giovedì 9 febbraio, pochi minuto dopo l’inizio della terza serata del Festival. Il cantautore, in gara con il brano Quando ti manca il fiato, ha interrotto la sua esibizione per problemi di audio.

Lo stesso sembra essersi riferito a Blanco quando ha detto: “A cinquant’anni ho capito come si fa, a vent’anni non avrei saputo farlo”. Tuttavia, secondo alcuni titoli e alcuni post sui social, l’autore de La mia storia tra le dita avrebbe bestemmiato sul palco.

Forse un labiale interpretato male, una frase detta troppo in fretta o un semplice pregiudizio in malafede. Di fatto, qualche titolo sulla presunta bestemmia di Gianluca Grignani è comparso, e al cantautore sono arrivate tutte le segnalazioni.

Anche sulla pagina Instagram di Striscia La Notizia è comparso l’interrogativo, con la sequenza video con la frase incriminata. Raggiunto dalla bufera social, come di consueto, Gianluca Grignani si è affidato ai social per smentire.

Sui social Gianluca Grignani ha replicato al passaparola:

Non so chi si è inventato questa cosa, in realtà mi dispiace per lui. Ho detto ‘porto via’, non ho detto qualsiasi altra cosa. Detto questo, chi invece la pensa diversamente non si è portato via niente, io invece mi sono portato via le vostre ca**ate”.