Nessun passo indietro da Simone Pillon che domani non ascolterà Zelensky: le sue motivazioni

Abbiamo conferme ufficiali sul fatto che Simone Pillon, domani 22 marzo, sarà tra i senatori che non ascolteranno l’intervento diretto al parlamento italiano da parte di Zelensky. Il leader politico ucraino, infatti, tra poche ore avrà un contatto diretto con Montecitorio, in modo tale da spiegare in modo dettagliato la situazione relativa al conflitto con la Russia. Da capire anche se ci saranno richieste specifiche dirette al nostro governo, o se al contrario verrà semplicemente illustrato il momento storico assai complicato che sta vivendo.

Simone Pillon non sarà a Montecitorio durante l’intervento di Zelensky: ora è ufficiale

Tra gli esponenti politici italiani che non interagiranno con Zelensky, a quanto pare, avremo anche Simone Pillon. Il candidato della Lega, a distanza di due mesi dalle polemiche relative al Festival di Sanremo (ne abbiamo parlato con un altro articolo), ha provato a spiegare le ragioni che nella giornata di martedì lo porteranno a non ascoltare il collega ucraino. Proviamo ad analizzare meglio la vicenda, visto che a detta di tanti sembrava la classica bufala.

Come riporta TPI, è stato lo stesso Simone Pillon a confermare la sua assenza a Montecitorio nella giornata di domani. Inizialmente, il senatore della Lega ha motivato il tutto con impegni personali non specificati. Nonostante i negoziati tra Russia ed Ucraina siano arrivati ad un momento molto critico. Andando avanti con il suo intervento per ANSA, però, il leghista ha aggiunto anche motivazioni politiche che aiutano a contestualizzare meglio la sua scelta.

Fondamentalmente, Simone Pillon ritiene che non sia giusto ascoltare Zelensky, riservando un trattamento differente a Putin. Al netto del fatto che sia stata la Russia ad attacca l’Ucraina. Ed è proprio questo che in tanti stanno imputando al leghista. Staremo a vedere se ci saranno colpi di scena dell’ultimo minuto, in attesa del tanto discusso appuntamento di domani.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.