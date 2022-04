“Nella mia gelateria niente gelato ai ragazzi down, vanno isolati”, una notizia da fonti ignote

“Niente gelato ai ragazzi down”, queste le parole attribuite a una gelataia che, a chiare lettere, sui social avrebbe dichiarato che nel suo esercizio i clienti con sindrome di down non vengono serviti. La notizia ci viene segnalata dai nostri lettori ed è stata pubblicata il 3 aprile 2022 da Calabria da sogno.

Di seguito il testo dell’articolo:

Per le persone con disabilità essere discriminate o riconosciute come diverse, si sa, è motivo di profondo dispiacere. Stigmatizzati, esclusi, isolati: ma anche vittime di violenze e di odio proprio perché disabili. Come nel caso della titolare di una gelateria in Germania. Sui social la donna avrebbe scritto: “nel mio locale non faccio entrare a prendere il gelato disabili e down – pretendono troppo – sono strani e vanno isolati. Godo a vedere la loro brutta faccia rimanerci male”. La donna ha scatenato la reazione di numerosi commenti critici.

Abbiamo messo in grassetto due elementi che minano l’attendibilità della notizia. Chi scrive l’articolo parla della “titolare di una gelateria in Germania”, un dettaglio troppo generico per poter collocare almeno nello spazio il contenuto; ancora, gli autori dicono che la donna “avrebbe scritto”, usando la formula dubitativa che di certo non dà certezze al lettore.

Per trovare un riscontro abbiamo cercato le stesse informazioni in italiano sui motori di ricerca, ma senza risultati. Un secondo tentativo è stato fatto con la lingua inglese e un terzo con parole chiave in tedesco. Ciascuna ricerca non ha prodotto risultati.

Siamo di fronte ad una notizia senza fonti ampiamente condivisa sui social. Nell’immagine di copertina viene mostrato il volto della presunta signora, e una ricerca a ritroso per immagini non conduce ad alcun riscontro. Saremo lieti di aggiornarvi in un prossimo articolo.

