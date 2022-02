Multa a Povia per aver cantato senza mascherina alla manifestazione: importo e reazione

Ci sono conferme ufficiali dal diretto interessato, in merito alla storia della multa a Povia per aver cantato nel corso di una manifestazione all’aperto senza mascherina. L’artista è spesso e volentieri al centro di polemiche per le sue posizioni contro vaccino e green pass, come abbiamo avuto modo di constatare alcuni giorni fa con un altro articolo, al punto da pagarne le conseguenze. Stavolta in senso letterale, visto che una sua esibizione a Sanremo che risale al mese di gennaio gli è costata cara in termini di sanzioni.

Ufficiale la multa a Povia: l’importo e le prime reazioni del cantante

Come accennato, la storia della multa a Povia è stata confermata dallo stesso cantante, tramite le stories pubblicate nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. Tutto risale ad un evento che si è tenuto lo scorso 22 gennaio a Sanremo, quando il cantante ha deciso di partecipare ad una manifestazione di dissidenti rispetto al green pass. Povia non ha mai nascosto di essere contrario al vaccino Covid, ritenuto sperimentale e pericoloso per la sua salute.

In giornata l’artista toscano ha fatto sapere a tutti di aver ricevuto una multa di 400 euro, per essersi esibito all’aperto durante un evento pubblico senza mascherina. Ovviamente, ha fatto notare che sia impossibile cantare indossando il dispositivo di sicurezza, ma il discorso è che la sua performance sia avvenuta durante un evento non ufficiale. Insomma, in quel preciso contesto per lui valevano le disposizioni legislative valide per qualsiasi altro cittadino.

Povia, annunciando la multa di 400 euro, non si è perso d’animo, facendo sapere di considerare il provvedimento un vero e proprio onore. Alcune testate fanno sapere che la sanzione ha rischiato di essere doppia, visto che il cantante doveva esibirsi nel corso di un’altra manifestazione nei giorni successivi. Tuttavia, è risultato positivo al Covid e, finendo in isolamento, ha dovuto declinare l’invito. Altrimenti oggi avrebbe sborsato 800 euro.

