Povia più diretto che mai coi ProVax: “Restate scemi, che mi date tanti spunti”

Ci è stato segnalato in questi giorni un video riguardante Povia che ha creato non poche polemiche. Dopo le discussioni che abbiamo registrato con il noto cantante in tv negli ultimi tempi, stando anche ad un nostro articolo a tema, oggi dobbiamo concentrarci su un filmato che ha generato confusione. Già, perché il tono sarcastico della sue parole, condite da uno strano accento e da contenuti molto forti, ha indotto qualcuno a pensare che potesse trattarsi di un fake. Le cose non stanno così, in riferimento alle informazioni raccolte questo sabato.

Cosa ha detto Povia ai ProVax

Andiamo per gradi, perché Povia effettivamente ha avuto parole abbastanza dure nei confronti dei ProVax, vale a dire coloro che tendono ad essere favorevoli al vaccino. In particolare, al termine del filmato che trovata anche sul suo canale Instagram ufficiale, il sarcasmo dell’artista fa venire a galla anche un certo malessere nei confronti di chi in questi mesi ha evidentemente attaccato il suo essere contro la vaccinazione Covid. Basti pensare all’espressione “restate scemi, chi mi date sempre tanti spunti“.

Tante critiche nei confronti di Povia, dopo il suo post apparso su Instagram. Si tratta di un contenuto reale, anche se risale agli ultimi giorni di gennaio. Tra i commenti, però, in alcuni casi troviamo anche approvazione verso il suo approccio ad una tematica tanto delicata:

“Sei un mito, mi aggiungo tra i guariti grazie alle cure e non al vaccino. Covid Delta pesantissimo. Spese sostenute dal SSN per me pari a zero. Pure il primo molecolare mi sono pagato. Ps: regalo la mia dose, solo per tridosati, a cui piace tanto bucarsi“.

Insomma, dai proclami sulla libertà di scegliere se vaccinarsi o meno alle accuse nei confronti di chi a conti fatti è ProVax il passo è breve. Sia dal punto di vista di Povia, sia con parte degli utenti che hanno deciso di sostenere la causa portata avanti dal cantante.

