È morto Alain Delon, e la prima cosa che viene in mente è come, per decenni, sia stato giustamente associato al simbolo stesso del fascino maschile.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, hanno l’immensa pena di annunciare la dipartita di loro padre – si legge nel comunicato – Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi figli e i suoi familiari… La famiglia vi chiede di rispettare la propria intimità in questo momento di lutto estremamente doloroso”, ha annunciato la sua famiglia alla stampa

Morto Alain Delon, icona del cinema mondiale

Alain Delon, classe 1935, si era già ritirato dalle scene in passato, nel 2017. Prendendo a prestito una metafora sportiva, aveva dichiarato che non avrebbe voluto finire la sua carriera come quei pugili che “hanno fatto un incontro di troppo”.

Un’infanzia difficile, macchiata dal divorzio e dall’abbandono dei suoi genitori, nonostante una famiglia di pluridecorati eroi e funzionari civici, visse una vita da ribelle. Avendo difficoltà a scuotersi il passato di dosso, fu un pessimo scolaro e un giovane ribelle.

Ebbe l’occasione di diventare mastro salumiere ereditando la bottega del patrigno, con cui la madre si era risposata in seconde nozze: la rifiutò per partire soldato in Indocina (collezionando punizioni per insubordinazione), e fu solo dopo l’incontro con Brigitte Auber che tornò al mondo del cinema (il padre aveva un cinema, quattordicenne aveva recitato in un corto) per restarvi.



Yves Allégret, il famoso regista francese, lo lancerà in Godot e Fatti bella e taci, e nel 1958 con L’amante pura avrà il suo primo ruolo da protagonista.

Ancora mancava qualcosa, che arrivò con Delitto in pieno sole di Clement nel 1960, che fu la sua vera consacrazione e l’inizio di una sfolgorante carriera da divo dai mille ruolo tale da rendere il suo stesso nome sinonimo universale di bellezza e fascino.

Quante volte abiamo usato le frasi “Non sei Alan Delon” per castigare qualcuno tronfio dell’avvenenza che non aveva e la similitudine “Bello come Alan Delon” come sinonimo di “bello come un dio”?

Dopo il suo ritiro dalle scene, ora si è ritirato dalla vita: dopo una vita lunga e piena di successi.

