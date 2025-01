Micheal Jackson ha inventato il Moonwalk? No, e neppure se lo è attribuito

Micheal Jackson ha inventato il Moonwalk? No, e neppure se lo è attribuito: in realtà l’ha solo reso iconico, e per questo il grande pubblico ha deciso che Michael Jackson, il Re del Pop, era l’inventore del passo di danza.

In realtà lui stesso ha più volte dichiarato di aver semplicemente perfezionato un passo noto “the glide”, la scivolata, che aveva appreso dagli altri ragazzi di colore negli anni ’80.

Va concesso che il Moonwalk di Jackson ha raggiunto l’apice della perfezione, con movimenti quasi meccanici, ma come confessato da lui, ha un antenato nel glide, che a sua volta ha diversi antenati.

Uno di questi è il moonwalk di James Brown, nel 1965, che quindi precede di quasi 20 anni l’apparizione del Moonwalk in Motown 25: Yesterday, Today, Forever del 1983, a sua volta simile alla Camminata controvento di Marcel Marceau negli anni ’40, passi non a caso citati tra le ispirazioni primarie del Moonwalk di Motown.

Andando ulteriormente indietro nel tempo, Cab Calloway, altro cantante tra le fonti di ispirazione del Re del Pop, conosceva e usava già un passo chiamato The Buzz nel 1932, dichiarando però negli anni ’80 di non essere stato il solo a usarlo.

Altri utilizzatori del Moonwalk saranno l’attore e comico Dick Van Dyke negli anni ’60, il danzatore iberico Adalberto Martinez “Resortes” e negli anni ’70 il passo fu reso popolare nella trasmissione Soul Train.

Micheal Jackson fu semplicemente, e con un risultato eccellente, colui che portò tale danza a compimento nella sua forma più nota, fino a renderlo titolo di una sua biografia e nome di un Musical antologico e di una serie di videogames in cui Jackson diventa un improbabile supereroe pronto a salvare ragazzini a passi di danza: cosa che anni dopo avrebbe fatto anche Celentano in Adrian La Serie Evento.

