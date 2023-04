Messi al Napoli con pre-contratto già firmato: la bufala che sa di pesce d’aprile

Una bufala tutto sommato prevedibile, quella relativa al passaggio di Messi al Napoli con addirittura un pre-contratto che sarebbe già stato firmato dalla Pulce argentina. Questo quanto emerso questa mattina dai social, alla luce di uno scherzo concepito da una pagina Facebook molto seguita dagli appassionati di calcio. Una descrezione accurata e descrizione del post che sembra effettivamente annunciare una clamorosa mossa di mercato, in vista della prossima sessione estiva.

Oggi si parla di Messi al Napoli con pre-contratto già firmato: arrivata la bufala per il pesce d’aprile

Non è certo la prima volta che ci imbattiamo in post a tema calcio “un po’ così”, come abbiamo osservato in passato a proprio dell’arbitro Doveri. In questo caso, però, la bufala di Messi al Napoli si spiega con il classico pesce d’aprile che dobbiamo aspettarci in una giornata particolare come questa. No, il club azzurro ha importanti progetti per il suo futuro, ma a prescindere dal futuro di Osimhen (per il quale c’è sempre il forte richiamo della Premier League ed un contratto in scadenza tra due anni), ad oggi non ci sono i presupposti per vedere l’argentino ai piedi del Vesuvio.

Addirittura citano un pre-contratto per Messi al Napoli, ma vi assicuriamo che allo stato attuale non ci sia davvero nulla. Del resto, ogni anno quando arriva il 1 aprile qui in redazione dobbiamo fronteggiare una serie di scherzi che, di tanto in tanto, sconfinano anche nel mondo del calcio. Va detto che la pagina in questione, al termine del post, specifica che si tratti di una burla, ma evidentemente in tanti non arrivano neanche a quel punto.

Dunque, qualora doveste imbattervi in giornata nel post che vi parla del trasferimento di Messi al Napoli, con pre-contratto firmato dalle due parti, ricordate che siamo al cospetto di un pesce d’aprile pensato per i tifosi partenopei.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.